В Центробанке рассказали о перспективах замены инвестора банка «Уралсиб»

Вопрос о передачи «Уралсиба» в Фонд консолидации банковского сектора после смерти основного акционера Владимира Когана не обсуждается, сообщает «РИА Новости».

Вопрос замены инвестора может быть рассмотрен только после того, как определятся его наследники. В пресс-службе Центробанка обратили внимание, что в связи со смертью Когана вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления «Уралсиба» является актуальным.

Владимир Коган, владелец банка «Уралсиб», скончался сегодня в возрасте 56 лет. Коган прошел путь от банкира до одного из богатейших чиновников России, а затем снова вернулся в банковское дело, и вернул «Уралсиб», находившийся на грани краха, в топ банковских рейтингов.

