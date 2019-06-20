Юрий Камалтынов зачитал партсписок на выборы Госсовета Татарстана

Заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов зачитал на XXX партконференции ТРО ВПП «Единая Россия» партсписок на выборы Госсовета РТ, передает «Реальное время».

Так, например, в список включены Фарид Мухаметшин, Владимир Чагин , Альбина Насырова , Марат Ахметов, Ильшат Аминов , Лилия Маврина , Юрий Камалтынов , Азат Камаев , Татьяна Ларионова .

Сегодня участники конференции тайно проголосуют за тех, кого включили в названный список.

Напомним, ранее сообщалось, что на реализацию национальных проектов в Республике Татарстан за три года будет направлено 44,6 млрд рублей, в том числе 34 млрд рублей из этой суммы будет выделено из федерального бюджета. Об этом рассказал председатель парламента республики Фарид Мухаметшин на XXX партконференции ТРО ВПП «Единая Россия».

