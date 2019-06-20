Мухаметшин: на реализацию нацпроектов в Татарстане за три года направят 44,6 млрд рублей

На реализацию национальных проектов в Республике Татарстан за три года будет направлено 44,6 млрд рублей, в том числе 34 млрд рублей из этой суммы будет выделено из федерального бюджета. Об этом рассказал председатель парламента республики Фарид Мухаметшин на XXX партконференции ТРО ВПП «Единая Россия».

По словам Мухаметшина, в 2019 году общий объем финансирования по национальным проектам составит 21,3 млрд рублей. Из них на начало июня профинансировано 4,6 млрд, что равняется 22% от общего объема защищенных средств.



Председатель Госсовета РТ отметил, что уровень финансирования является беспрецедентным.



«Такого не было ни в советское, ни в постсоветское время», — подчеркнул Мухаметшин.

Ранее «Реальное время» писало, что рабочую группу по нацпроектам в Казани возглавил Фанис Нурмухаметов.

