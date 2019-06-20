Экс-замглавы ФСИН осудили на 3,5 года за взятки при строительстве СИЗО «Кресты-2»

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего заместителя главы ФСИН Николая Баринова к трем с половиной годам колонии строгого режима и штрафу в 950 тысяч рублей.



Суд признал Баринова виновным во взятке в размере 44,1 млн руб. при строительстве крупнейшего в Европе следственного изолятора «Кресты-2». Прокуратура просила для Николая Баринова два с половиной года лишения свободы и штраф 1 млн рублей, передает «Интерфакс».



По версии следствия, Баринов был в сговоре с гендиректором генподрядчика строительства «Крестов-2» Виктором Кудриным и руководителем подрядчика ООО «Петроинвест» Русланом Хамхоковым. Он получил от них тремя порциями более 44 млн рублей из средств, выделенных региональным УФСИН на строительство изолятора.



Напомним, что уголовное дело в отношении Баринова возбудили в конце 2017 года, он был задержан и отправлен под стражу.

