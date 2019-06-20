Курс евро обновил минимум 2019 года

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Согласно данным биржи, курс иностранной валюты снизился на 0,29% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 71,38 рубля. Таким образом, курс евро обновил минимум текущего года, опустившись к уровням апреля 2018 года.

Курс доллара снизился на 1,02%, до 63,14 рубля. Ранее сегодня американская валюта обновила минимум за 2019 год, вернувшись к уровням начала августа 2018 года.

Напомним, что в конце мая курс доллара находился выше отметки в 65 рублей.

