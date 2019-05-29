Курс доллара преодолел отметку в 65 рублей

На торгах Московской биржи курс доллара превысил отметку в 65 рублей в среду, 29 мая. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Показатель на 11.41 по мск был достигнут впервые с 14 мая. Курс доллара к рублю вырос на 0,45% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 65,02 рубля.

Курс евро составил 72,53 рубля с ростом на 0,41%.

Напомним, ранее стоимость биткоина приблизилась к 9 000 долларов.