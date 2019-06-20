Минстрой РФ опроверг информацию о пересчете тарифов на отопление в зависимости от этажности

В Минстрое РФ заявили, что информация об изменении норматива отопления, который якобы будет пересчитан в зависимости от этажности, не соответствует действительности.



«Положений, которые позволяют устанавливать разные нормативы в одном доме, нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.



В Минстрое РФ отмечают, что в целях выравнивания условий предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям регионы до 1 января 2020 года должны установить единые нормативы на отопление для жилых помещений, передает «РИА Новости».



Ранее «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких сообщила, что в России запланировано изменение норматива отопления, который будет пересчитан в зависимости от этажности.

