В России планируют пересчитать цены на отопление в зависимости от этажности

В России могут пересчитать нормативы отопления, сумма изменится в зависимости от этажности. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по энергетике Борис Гладких.

Планируется, что у собственников квартир, которые живут с первого по четвертый этаж, значительно увеличатся платежи. При этом, по его словам, нормативы должны быть внедрены еще в 2016 году, но Минстрой принял решение о переносе сроков.

«Тогда мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения», — цитирует Гладких «Парламентская газета».

Он добавил, что нововведение по пересчету нормативов начнет действовать, предварительно, с 2020 года.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил повышать цены на ЖКХ выше уровня инфляции.