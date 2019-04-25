Программа развития общественных пространств РТ вошла в список финалистов архитектурной премии Ага Хана

Программа развития общественных пространств Республики Татарстан стала одним из 20 проектов, вошедших в список финалистов международной архитектурной премии Ага Хана в 2019 году. Об этом объявил сегодня директор премии Фаррок Дерахшани на KazanSummit 2019.



На площадке выставочного комплекса «Казань Экспо» расположена специальная экспозиция, посвященная премии. В этом году церемония награждения победителей архитектурной премии Ага Хана состоится в Казанском Кремле.

«Для нас большая честь принимать и быть номинированными на архитектурную премию Ага Хана. От выставки у меня позитивные впечатления. Все, что делается в рамках этого конкурса, направлено на благо людей», — сказал президент РТ Рустам Минниханов.



Ранее на полях KazanSummit-2019 состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ) и Центром халяльного образа жизни.

