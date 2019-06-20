Минниханов поручил Ак Барс Банку увеличить прибыль до 5 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил на собрании акционеров Ак Барс Банка, что одной из главных задач кредитной организации является наращивание чистой прибыли до 5 млрд рублей.

Он отметил, что для увеличения прибыли банк должен работать над сокращением операционных издержек. За 2018 год соотношение расходов АББ к доходам составляло 65%. К примеру у Сбербанка этот показатель за тот же год достиг 34,2%.

Президент РТ отметил, что Ак Барс Банк должен снизить издержки на 10%. Этого можно достичь за счет внедрения искусственного интеллекта, эффективной мотивации и обучения сотрудников.

Напомним, что за 4 месяца 2019 года банк заработал 1,9 млрд рублей. При том, что общая прирбыль татарстанских банков составила 4,1 млрд.









