Российские банки справились с хищениями с карточек через скимминг

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что российские кредитные организации смогли побороть схему хищения денег с карточек клиентом. Он подчеркнул, что в стране скимминг сведен к нулю.

«Буквально несколько лет назад все кредитные организации лихорадило от скимминга. Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю», — приводит его слова портал banki.ru.

Скимминг — вид мошенничества, когда преступники получают доступ к данным банковских карт при помощи накладок-скиммеров, незаметно установленных на банкоматах.

По словам Кузнецова, решение проблемы стало возможно благодаря усилиям правоохранительных органов и самих банков. Он подчеркнул, что в 2018 году число кибератак на банкоматы сократилось в четыре раза.

Специалисты отмечали переход мошенников в сферу онлайн-банкинга еще в 2015 году. Толко за I квартал 2019 года количество приложений-банковских троянов выросло на 58%.











