Правительство РФ предложило ввести новый штраф для автомобилистов

В России может появиться новый штраф для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив. Соответствующую инициативу рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Согласно документу, санкции будут варьироваться до 2,5 тыс. рублей. Для штрафования водителей предлагают использовать систему «свободный поток» с постоплатой, которая должна сделать платные дороги свободнее.

Собранные средства планируется отправлять в региональные бюджеты, пишет «Парламентская газета».

В настоящее время для проезда по платным дорогам необходимо остановить машину на пункте взимания платы. Платные дороги действуют в 13 регионах, в том числе в Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областях и других субъектах.

Напомним, ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о лишении прав за повторное отсутствие ОСАГО.