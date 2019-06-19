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В Татарстане провели воздушный рейд по выявлению пожаров — видео

20:46, 19.06.2019
В Татарстане провели воздушный рейд по выявлению пожаров — видео
Фото: скриншот

Министерство лесного хозяйства Татарстана подняло сегодня самолет Ан-2 для выявления пожаров с воздуха, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Подобные полеты проводятся уже 8 лет. За это время в лесах не было зафиксировано ни одного пожара.

Сегодня в зону особого контроля попали сразу восемь районов РТ. За 5 часов полета очагов возгорания не нашли, только в двух населенных пунктах обнаружили тлеющий мусор.

Первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов отметил, что зафиксировано много случаев загорания сухой травы, их по РТ уже свыше 500.

Ранее в Татарстане объявили штормовое предупреждение о высокой пожарной опасности лесов (4-й класс). Она ожидается в период с 18 по 24 июня.

Общество Татарстан
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