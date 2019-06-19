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Татарстан проведет туры для китайских СМИ и турагентств

19:59, 19.06.2019
Татарстан проведет туры для китайских СМИ и турагентств
Фото: tida.tatarstan.ru

Правительство Татарстана проведет знакомительные туры для сотрудников туристических агентств и ведущих СМИ Китая.

«В июле у нас будут туры для туристических агентств и журналистов для провинций Фуцзянь и Чжэцзян (Восточный Китай)", — рассказал в ходе презентации Visit Russia в Российском культурном центре в Пекине председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Он отметил, что для Татарстана и Казани важно построение имиджа на китайском рынке.

«Мы хотим, чтобы Татарстан здесь воспринимали в качестве интересной точки на карте России, которую обязательно нужно посетить при поездке в РФ», — цитирует Иванова ТАСС.

Напомним, 17 июня президент Татарстана Рустам Минниханов побывал с рабочим визитом в Китае, где ознакомился с работой VI Российско-Китайского Экспо и посетил ряд предприятий провинции Хэйлунцзян. Также он поддержал предложение запустить прямой авиарейс Казань — Харбин.

Общество Татарстан
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