Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против России

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили продление санкций в отношении России из-за присоединения Крыма.

Если ЕС окончательно утвердит это решение, то ограничительные меры будут продлены до 23 июня 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Ранее в Евросоюзе заявили, что санкции в отношении России по Крыму и Севастополю должны быть продлены еще на год. Предложение поступило от главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Напомним, что санкции против Крыма Европейский союз ввел после воссоединения полуострова с РФ в 2014 году.