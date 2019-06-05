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Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против России

18:43, 05.06.2019
Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций против России
Фото: pixabay.com

Постоянные представители стран Евросоюза одобрили продление санкций в отношении России из-за присоединения Крыма.

Если ЕС окончательно утвердит это решение, то ограничительные меры будут продлены до 23 июня 2020 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

Ранее в Евросоюзе заявили, что санкции в отношении России по Крыму и Севастополю должны быть продлены еще на год. Предложение поступило от главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

Напомним, что санкции против Крыма Европейский союз ввел после воссоединения полуострова с РФ в 2014 году.

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