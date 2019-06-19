Госдума одобрила право ЦБ согласовывать список компаний, не возвращающих валютную выручку

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит Центробанку согласовывать список компаний, которым власти разрешили не возвращать валютную выручку. В этот список включаются компании, попавшие под западные санкции.

Инициатива принадлежит группе депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, передает ТАСС.

Согласно действующему законодательству о валютном регулировании, компании-экспортеры, находящиеся под западными санкциями, освобождаются от обязанности возвращать валютную выручку в РФ.

Соответствующий список составляется Налоговой службой (ФНС) и Минфином.

«В целях исключения негативного влияния на финансовый рынок и стабильность внутреннего валютного рынка законопроектом предлагается наделить Банк России полномочиями по согласованию указанного перечня», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, что в апреле появилась информация о планах правительства разрешить всем компаниям, попавшим под санкции, не возвращать валютную выручку.