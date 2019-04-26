Правительство может разрешить всем компаниям под санкциями не возвращать валютную выручку

В России уже действует законодательная норма, которая позволяет отказаться от репатриации валютной выручки, если компания попала под санкции. Однако правительство предложило изменить законодательство так, чтобы можно было расширить список пользующихся льготами.

«Фактически правительство предлагает отказаться от перечня, который утверждается ФНС по согласованию с Минфином», — пишут «Известия».

На сегодня возвращать в Россию доходы отказались 12 компаний, которые, по экспертным оценкам, не репатриировали $30—50 млрд. Список таких компаний утверждается ФНС, а перед этим согласуется с Минфином.

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает внести Центробанк как еще одну инстанцию по согласованию списка. Правительство поддержало документ. Однако в то же время Кабмин предложил рассмотреть во втором чтении принципиально иной механизм предоставления льготы.

В правительстве считают возможным расширить круг компаний, которые могут претендовать на освобождение от обязанности репатриации денежных средств в Россию. Например, позволить претендовать на послабления резидентам, в капитале которых на 50 процентов и более участвует лицо, против которого введены санкции или другие ограничительные меры, а также если компания аффилирована с таким лицом.