В Госсовет Татарстана выдвинулись 8 кандидатов

Шесть политических партий отобрали своих кандидатов на выборы в Госсовет Татарстана. При этом выдвинулись пока 8 человек, из которых шестеро идут самовыдвиженцами.

Двое других представляют партии «Яблоко» и ЛДПР, передает пресс-служба ЦИК РТ.

Конференции по выдвижению кандидатов кроме двух уже названных партий провели: КПРФ, «Партия ветеранов России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» и партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».

Сегодня в Казани проходит аналогичная конференция «Коммунистов России». На четверг назначено мероприятие «Единой России».