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Порядок формирования ценовых справочников в ОСАГО может измениться

14:14, 05.06.2019
Порядок формирования ценовых справочников в ОСАГО может измениться
Фото: roscontrol.com

Банк России подготовил проект новой редакции методики определения размера расходов на восстановительный ремонт поврежденного транспорта, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Ключевое отличие от действующей методики — новый порядок формирования и утверждения справочников. Например, предусмотрено, что справочники будут формироваться отдельно для каждого субъекта и актуализироваться раз в три месяца. В проекте также конкретизировали источники получения информации о стоимости запасных частей.

Напомним, по итогам 2018 года мошенники смогли получить 30% от общей величины выплат по ОСАГО. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

ЭкономикаОбщество
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