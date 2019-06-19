В России решили сделать ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными

Варианты ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными. Соответствующая информация содержится в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.

Согласно документу, государственные экзамены будут переведены в компьютерную форму, чтобы появилась возможность автоматического генерирования индивидуальных вариантов контрольно-измерительных материалов.

Поправки смогут решить проблему списывания и уменьшат число критиков единого экзамена, пишет газета «Известия».

В настоящее время все экзамены сдаются в письменном виде. После чего бланки сканируются: тестовую часть оценивает робот, развернутую — эксперты.

Напомним, ранее в России закончился основной этап ЕГЭ-2019. До 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.