В России закончился основной этап ЕГЭ-2019

Рособрнадзор заявил о штатном завершении последних массовых экзаменов ЕГЭ-2019, сообщает «Интерфакс».

Сегодня в штатном режиме прошли экзамены по биологии и информатике, без серьезных сбоев и нарушений. До 1 июля будут резервные дни для сдачи всех предметов.

Напомним, ранее в Рособрнадзоре назвали самое распространенное нарушение на ЕГЭ. Наиболее распространенным нарушением на ЕГЭ является использование шпаргалок и мобильных телефонов. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

