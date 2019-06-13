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В России закончился основной этап ЕГЭ-2019

14:45, 13.06.2019
В России закончился основной этап ЕГЭ-2019
Фото: realnoevremya.ru

Рособрнадзор заявил о штатном завершении последних массовых экзаменов ЕГЭ-2019, сообщает «Интерфакс».

Сегодня в штатном режиме прошли экзамены по биологии и информатике, без серьезных сбоев и нарушений. До 1 июля будут резервные дни для сдачи всех предметов.

Напомним, ранее в Рособрнадзоре назвали самое распространенное нарушение на ЕГЭ. Наиболее распространенным нарушением на ЕГЭ является использование шпаргалок и мобильных телефонов. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

ОбществоОбразование
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