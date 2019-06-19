В Роскачестве назвали напитки, которые помогут справиться с жаждой в жару

Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору напитков для утоления жажды в жаркую погоду.

В первую очередь эксперты советуют россиянам пить летом воду. Ее следует приобретать в стеклянной таре, так как там сохраняется большое количество полезных веществ.

Как показывают исследования, отечественные образцы воды не уступают зарубежным, а часто и превосходят их. При этом лечебно-столовую воду нужно пить исключительно в лечебных целях.

Временным заменителем воды специалисты называют натуральный квас. При выборе следует обратить внимание на этикетку напитка: доля спирта не должна превышать нормы в 1,2%, а в составе не должны присутствовать подсластители и заменители вкуса.

В Роскачестве рекомендуют не утолять жажду сильно газированными напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара, так как это только ее усилит.

Напомним, ранее эксперты дали советы, как не допустить перегрева смартфона в жару.