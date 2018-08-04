Эксперты дали советы, как не допустить перегрева смартфона в жару

Эксперты рассказали, как уберечь смартфоны от перегрева летом.

«Как правило, электронные устройства в той или иной мере подвергаются воздействию условий окружающей среды. Чтобы смартфон не перегревался на жаре, нужно помнить несколько простых правил: снять защитный чехол, не перегружать смартфон тяжелыми играми или видео и не оставлять его под прямыми солнечными лучами», — сказала старший менеджер по маркетингу Huawei Consumer Business Group Ольга Кобельская.



Исполнительный директор исследовательской компании Strategy Analytics Нил Моустон (Neil Mawston) добавил, что не нужно долго использовать смартфон на протяжении длительного периода времени. Он отметил, что перегрев устройств происходит редко.

«Такое происходит очень редко. Современные гаджеты перед выпуском в продажу тщательно тестируют на эффективность работы в условиях экстремального холода и жары. По нашим оценкам, менее 0,0001% всех проданных смартфонов во всем мире перегреются до опасного уровня в этом году», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее гаджеты от Samsung обогнали Apple в рейтинге смартфонов Роскачества.