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Экс-сотрудник ФСБ перешел на работу в аппарат правительства Пермского края

08:23, 19.06.2019
Экс-сотрудник ФСБ перешел на работу в аппарат правительства Пермского края
Фото: permkrai.ru

Бывший начальник отдела ФСБ РФ по Пермскому гарнизону Сергей Безвершенко перешел в региональное правительство.

На новом месте он займет кресло заместителя главы департамента безопасности аппарата правительства Пермского края. До этого Безвершенко долгое время служил в ФСБ. После увольнения трудился в службе безопасности «Луком А», пишет «Коммерсант».

Издание отмечает, что на новую работу его позвал бывший коллега, подполковник ФСБ в отставке Андрей Соловьев. С апреля этого года он возглавляет департамент безопасности аппарата краевого правительства.

Напомним, в начале июня был назначен новый глава Минсельхоза Пермского края. Ведомство возглавила Оксана Бреднева.

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