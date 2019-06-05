Назначен новый глава Минсельхоза Пермского края

Исполняющим обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края назначена Оксана Бреднева. Нового главу регионального Минсельхоза представил губернатор Максим Решетников на заседании правительства края.

По его словам, одной из основных задач министра станет расширение инвестиционных программ по поддержке сельхозтоваропроизводителей.

«И вам предстоит запустить большую программу по борьбе с борщевиком. Запрос на это очень большой», — обратился губернатор к Бредневой.

Бывший министр сельского хозяйства Александр Козюков останется в команде. Он будет заниматься направлением, связанным с обеспечением безопасности фитосанитарной, ветеринарной сфер в одной из федеральных структур, сообщили в пресс-службе администрации Пермского края.

Стоит отметить, что ранее Бреднева работала на руководящих постах в крупных агропромышленных предприятиях Прикамья.

Напомним, в конце апреля Решетников заявил, что планирует пересадить чиновников со служебных машин на такси.