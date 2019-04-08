Подполковник ФСБ возглавил департамент безопасности аппарата правительства Пермского края

Начальником департамента безопасности аппарата правительства Пермского края назначен выходец из ФСБ Андрей Соловьев.

Структура была создана в краевом правительстве в начале апреля. В ее ведении находятся вопросы организации закупок, бухгалтерия и кадры, пишет «Коммерсант».

Стоит отметить, что Соловьев служил в УФСБ по Пермскому краю, уволился в звании подполковника. В 2009 году работал советником руководителя администрации губернатора Пермского края. После чего трудился в службе безопасности различных коммерческих структур.

Напомним, ранее сообщалось, что выходец из Пермского края Роман Плотников возглавил алтайское УФСБ.