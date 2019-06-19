Опрос: четверть россиян выступили против гражданского брака

Каждый четвертый житель России (25%) негативно относится к гражданскому браку, то есть к совместному проживанию, но без официального союза. Об этом заявили специалисты Института социально-политических исследований РАН.

Согласно результатам исследования, 27% респондентов считают внебрачное сожительство нормой. О позитивном влиянии совместной жизни вне брака на семейную ситуацию в современной России высказались 23% опрошенных.

Кроме того, 48% граждан считают допустимым внебрачный союз до рождения ребенка, пишет RT.

Опрос был проведен среди российской молодежи с 2013 по 2018 год.

Напомним, ранее в Госдуме РФ осудили молодых россиян, которые женятся ради свадебного торжества.