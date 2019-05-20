В Госдуме РФ осудили молодых россиян, которые женятся ради свадебного торжества

Российская молодежь вступает в брак ради свадебного торжества, не осознавая ответственности за скорый развод. Об этом заявила глава комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

По словам парламентария, для молодоженов важны не традиции и крепкая семья, а «сам праздник».

«Для них нужен праздник — вот свадьба: «Ладно, родители давайте раскошеливайтесь», а потом «не сошлись характерами» начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за все», — цитирует Плетневу агентство городских новостей «Москва».

Также она раскритиковала гражданские браки, когда пара живет без официальной регистрации отношений, назвав их «сожительством, чаще всего временным».

Кроме того, Плетнева предложила бороться с разводами при помощи курса этики и психологии семейной жизни в школах.

Напомним, ранее сообщалось, что в России число разводов снизилось на 3,7%.