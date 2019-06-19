Новости общества

07:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны РФ изменит правила присвоения звания «старший лейтенант»

07:25, 19.06.2019
Минобороны РФ изменит правила присвоения звания «старший лейтенант»
Фото: realnoevremya.ru

Министерство обороны России установит новые правила присвоения звания «старший лейтенант».

Поправки будут разработаны до конца текущего года. Планируется, что для выпускников военных училищ и гражданских вузов установят единый срок для получения очередного звания — 2 года, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

На данный момент окончившие гражданский вуз ждут получения звания 3 года, военное училище — 2 года.

Отмечается, что старшие лейтенанты и капитаны составляют основу российских войск. Нововведение должно исключить дискриминацию выпускников гражданских и военных вузов.

Ранее сообщалось, что в российской армии появилась новая должность — главный сержант.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров