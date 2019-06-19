Минобороны РФ изменит правила присвоения звания «старший лейтенант»

Министерство обороны России установит новые правила присвоения звания «старший лейтенант».

Поправки будут разработаны до конца текущего года. Планируется, что для выпускников военных училищ и гражданских вузов установят единый срок для получения очередного звания — 2 года, пишут «Известия» со ссылкой на ведомство.

На данный момент окончившие гражданский вуз ждут получения звания 3 года, военное училище — 2 года.

Отмечается, что старшие лейтенанты и капитаны составляют основу российских войск. Нововведение должно исключить дискриминацию выпускников гражданских и военных вузов.

Ранее сообщалось, что в российской армии появилась новая должность — главный сержант.