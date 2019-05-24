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В армии России появилась новая должность

10:22, 24.05.2019 1
В армии России появилась новая должность
Фото: realnoevremya.ru

Должность главного сержанта введена в Вооруженных силах России. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что главный сержант является помощником командира подразделения, он способен заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и необходимую мотивацию для солдат.

Планируется, что нововведение должно поднять авторитет сержантского состава, способствовать укреплению воинской дисциплины и порядка в подразделениях, пишет «РИА Новости».

Для главных сержантов будут оборудованы отдельные помещения.

Ранее сообщалось, что российская армия перестанет кормить военных тушенкой и «мясорастительными консервами».

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:40
    ва флоте даже глафсторшины довно есть. и чо?
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