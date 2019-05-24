В армии России появилась новая должность
Должность главного сержанта введена в Вооруженных силах России. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что главный сержант является помощником командира подразделения, он способен заменить на время офицера, обеспечить дисциплину и необходимую мотивацию для солдат.
Планируется, что нововведение должно поднять авторитет сержантского состава, способствовать укреплению воинской дисциплины и порядка в подразделениях, пишет «РИА Новости».
Для главных сержантов будут оборудованы отдельные помещения.
Ранее сообщалось, что российская армия перестанет кормить военных тушенкой и «мясорастительными консервами».Общество
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