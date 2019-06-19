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Госдума предложила сделать бесплатными первые 10 минут парковки по всей России

02:32, 19.06.2019
Госдума предложила сделать бесплатными первые 10 минут парковки по всей России
Фото: pixabay.com

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который позволяет автомобилистам бесплатно парковаться на платных парковках первые 10 минут.

Один из авторов законопроекта Вячеслав Лысаков отметил, что сейчас в разных городах находиться на платной парковке бесплатно можно разное время, от 5 до 15 минут. По его словам логично сделать норму единой, пишут «Ведомости».

Этим же законопроектом депутаты предложили делать обязательными ГОСТы, регулирующие автоматическую фото- и видеозапись дорожного движения.

Ранее мэрия Казани отменила платную парковку для автомобилей каршеринга.

ОбществоВласть
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