Госдума предложила сделать бесплатными первые 10 минут парковки по всей России

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который позволяет автомобилистам бесплатно парковаться на платных парковках первые 10 минут.

Один из авторов законопроекта Вячеслав Лысаков отметил, что сейчас в разных городах находиться на платной парковке бесплатно можно разное время, от 5 до 15 минут. По его словам логично сделать норму единой, пишут «Ведомости».

Этим же законопроектом депутаты предложили делать обязательными ГОСТы, регулирующие автоматическую фото- и видеозапись дорожного движения.

Ранее мэрия Казани отменила платную парковку для автомобилей каршеринга.