В Чувашии оштрафовали уборщицу суда за сожжение уголовного дела из мести

Уборщицу районного суда в Чувашии, которая из мести за уволенного сожителя сожгла уголовное дело, оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Установлено, что 66-летняя подсудимая, работавшая уборщицей в Вурнарском районном суде, затаив обиду на сотрудников суда из-за увольнения своего сожителя, решила из чувства мести дискредитировать руководство суда, уничтожив материалы уголовного дела.



Утром 14 сентября 2018 года она взяла со стола секретаря судебного заседания материалы уголовного дела об особо тяжком преступлении и вынесла во двор суда, где сожгла их в самодельной печи. В результате ее действий произошло необоснованное затягивание сроков рассмотрения уголовного дела и судопроизводства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.



Ибресинский районный суд назначил 66-летней уборщице наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Свою вину женщина не признала.



Ранее чиновницу из Новочебоксарска, которая выписала себе 39 премий, оштрафовали на 40 тыс. рублей.

