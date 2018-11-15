Чиновница из Новочебоксарска выписала себе 39 премий — ее оштрафовали на 40 тыс. рублей

Новочебоксарский городской суд оштрафовал начальницу финансового отдела городской администрации на 40 тыс. рублей по делу о превышении должностных полномочий.

Установлено, что с января 2012 по апрель 2016 года женщина 39 раз незаконно премировала себя на общую сумму более 108 тыс. рублей и потратила эти деньги на свое усмотрение. Также в ноябре 2012-го и июне 2013 года она самолично издала приказы о присвоении себе чина советника муниципальной службы сначала 2-го, а потом 1-го класса. За это она ежемесячно получала выплаты из муниципального бюджета.

«По результатам расследования уголовного дела следователем в администрацию города Новочебоксарска внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления», — сообщается на сайте управления Следкома по Чувашии.



Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев уволил с должности исполняющего обязанности замгубернатора Юрия Агибалова. Последни чиновник получил выплату в размере 23 окладов за выход на пенсию.