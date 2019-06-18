«Эксперт РА» предсказало падение рынка инвестстрахования в 2019 году

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозирует падение рынка инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в 2019 году на 50%. Об этом заявил управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин.

«Мы полагаем, что ИСЖ может просто рухнуть в два раза», — сказал он на конференции по банкострахованию.



При этом Янин отметил, что это спорный вопрос и можно легко ошибиться, передает ТАСС.

«Эксперт РА» считает, что причиной падения рынка станет введение в апреле 2019 года требований ЦБ к продажам банками ИСЖ. Теперь банки обязаны раскрывать полную информацию клиентам об ИСЖ, в том числе, что инвестиционный доход не гарантируется, средства не застрахованы в АСВ, а деньги, вложенные в ИСЖ, невозможно забрать без потерь.



Напомним, что по итогам первого квартала 2019 года сборы страховщиков жизни снизились на 5,5% до 94,8 млрд рублей. При этом премии по ИСЖ упали на 26,1% до 46 млрд рублей.

