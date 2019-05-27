Впервые за десять лет упал российский рынок страхования жизни

По итогам первого квартала 2019 года сборы страховщиков жизни снизились на 5,5% до 94,8 млрд рублей, сообщают «Ведомости».

Рынок упал впервые за десять лет, заявил председатель комитета всероссийского союза страховщиков по страхованию жизни Максим Чернин. Больше всего упали сборы по инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ). Так, премии по ИСЖ снизились на 26,1% до 46 млрд рублей.

Напомним, ранее Банк России заявил о планах начать проверки страховщиков жизни и их посредников сразу после того, как в силу вступят новые требования по раскрытию информации при продаже страховых продуктов.

