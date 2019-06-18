ООН: Индия обгонит Китай по количеству населения за 8 лет

К 2050 году население Земли вырастет до 9,7 млрд человек. При этом Индия станет самой густонаселенной страной уже к 2027 году.

Таким образом, меньше, чем за 10 лет, Индия обгонит по этому показателю Китай. По прогнозам Организации объединенных наций (ООН), в Индии будут проживать 1,491 млрд человек.

Население Китая к этому году предположительно достигнет показателя в 1,479 млрд человек, передает «Интерфакс».

Прогнозы ООН предусматривают три сценария — оптимистичный, пессимистичный и усредненный. По оптимистичному прогнозу, население России к 2050 году увеличится до 147,3 млн человек. Пессимистичный прогноз предусматривает падение численности населения РФ до 124,6 млн человек к середине века.

Согласно докладу ООН, на ближайшие 30 лет придется пиковый прирост населения, после чего темпы пойдут на спад. При сохранении текущей тенденции к 2100 году население Земли достигнет 10,8 млрд человек.