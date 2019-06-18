Facebook решил назвать свою криптовалюту Libra

Facebook объявил о планах запустить собственную криптовалюту к 2020 году. Она получила название Libra.

Компания, управляющая соцсетью, создаст «дочку» Calibra, главной задачей которой станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты.

Кошелек для этой криптовалюты будет доступен в приложениях Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения к 2020 году, говорится в сообщении Facebook.

В соцсети утверждают, что имеют глобальную задачу — обеспечение жителей развивающихся стран финансовыми услугами. Facebook утверждает, что около 70% малых предприятий в развивающихся странах не имеют доступа к кредитам. Кроме того, мигранты ежегодно теряют около $25 млрд на комиссии при переводах денег в свои страны.

Напомним, что о планах компании Марка Цукерберга запустить собственную криптовалюту в 2020-м сообщалось еще в мае. Однако тогда она упоминалась как GlobalCoin.