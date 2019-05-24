Facebook в следующем году запустит свою криптовалюту

В первом квартале 2020 года социальная сеть Facebook запустит свою криптовалюту.

Как сообщает BBC, коин будет называться GlobalCoin. Тестирование криптовалюты начнется в текущем году.

Основатель Facebook Марк Цукерберг уже встречался с руководителем Банка Англии Марком Карни для беседы о возможных рисках, а также обсуждал с казначейством США регуляторные и операционные моменты создания новой криптовалюты.

Ранее сообщалось, что руководство Facebook изучает возможность вознаграждения пользователей за просмотр рекламы. Выплаты могут производиться в собственной криптовалюте соцсети.