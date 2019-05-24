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Facebook в следующем году запустит свою криптовалюту

17:25, 24.05.2019
Facebook в следующем году запустит свою криптовалюту
Фото: pexels.com

В первом квартале 2020 года социальная сеть Facebook запустит свою криптовалюту.

Как сообщает BBC, коин будет называться GlobalCoin. Тестирование криптовалюты начнется в текущем году.

Основатель Facebook Марк Цукерберг уже встречался с руководителем Банка Англии Марком Карни для беседы о возможных рисках, а также обсуждал с казначейством США регуляторные и операционные моменты создания новой криптовалюты.

Ранее сообщалось, что руководство Facebook изучает возможность вознаграждения пользователей за просмотр рекламы. Выплаты могут производиться в собственной криптовалюте соцсети.

Технологии
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