Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает «РИА Новости».
С таким заявлением выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что совет Госдумы изучит документ в течение часа и определит сроки его рассмотрения. В Совете Федерации также ответили, что готовы рассмотреть проект в ближайшее время. По предварительной информации, это может случиться уже 11 июня.
Напомним, ранее представитель Госдепартамента США Морган Оргатус заявила, что Россия «систематически» нарушает свои международные обязательства по контролю над вооружениями.
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