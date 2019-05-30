Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает «РИА Новости».

С таким заявлением выступил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что совет Госдумы изучит документ в течение часа и определит сроки его рассмотрения. В Совете Федерации также ответили, что готовы рассмотреть проект в ближайшее время. По предварительной информации, это может случиться уже 11 июня.

Напомним, ранее представитель Госдепартамента США Морган Оргатус заявила, что Россия «систематически» нарушает свои международные обязательства по контролю над вооружениями.

