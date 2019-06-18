Нарышкин: в Венесуэле отрабатывается новый механизм ведения гибридной войны

В Венесуэле реализуется новый сценарий ведения гибридной войны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Уфе.

По его мнению, фактически речь идет о создании универсального алгоритма проведения тайных акций влияния в непрерывном режиме и в глобальных масштабах.

«Эта подрывная работа никогда не прекращается, ведется в отношении не только врагов, но и друзей и нейтральных сил», — цитирует Нарышкина «РИА Новости».

Он сравнил данный алгоритм в Венесуэле с деятельностью вируса, который десятилетиями разрушать организм человека, а когда бывает обнаружен, то становится уже поздно.

Напомним, ранее Нарышкин рассказал о признаках подготовки военной операции США в Венесуэле.