Forbes выпустил рейтинг самых богатых наследников российских бизнесменов

Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф назван самым богатым наследником среди российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Он может рассчитывать на $21,8 млрд.

На втором месте рейтинга оказались дети владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Его дочь Виктория уже сама занимается бизнесом, а о четырехлетнем сыне почти ничего неизвестно. Каждый из детей считается наследником доли в $12,2 млрд.

Тройку замыкают дети владельца НЛМК Владимира Лисина: Дмитрий, Юрий и Анастасия. Каждый из них может унаследовать $7,6 млрд.

«Методика составления рейтинга не менялась: мы берем состояние миллиардера и делим его на всех признанных детей. Мы не берем в расчет супружеские доли и не учитываем заявления участников списка, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег детям они оставлять не собираются и отдадут миллиарды на благотворительность», — отмечает Forbes.

В рейтинге наследников представлено 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2,3 млрд, в этих семьях в сумме 48 детей.