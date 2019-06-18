В Татарстане скончался известный спортивный журналист Евгений Квитко

На 79-году жизни в Татарстане скончался известный журналист Евгений Квитко, работавший в Набережных Челнах. Об этом рассказали в пресс-службе городской федерация волейбола.

Спортивный обозреватель много лет трудился в местных изданиях, в том числе в газете «Челнинские известия», «Новая неделя». Последним местом работы стала пресс-служба волейбольного клуба «Динамо».

Журналистское сообщество выражает глубокие соболезнования родным и близким Евгения Квитко.

Напомним, в конце марта умер журналист казанской редакции «Коммерсанта» Андрей Смирнов.