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Умер журналист казанской редакции «Коммерсанта» Андрей Смирнов

08:39, 29.03.2019 2
Умер журналист казанской редакции «Коммерсанта» Андрей Смирнов
Фото: facebook.com/andrey.smirnov.7127

Журналист казанской редакции «Коммерсанта» Андрей Смирнов умер на 45-м году жизни. Об этом «Реальному времени» сообщили коллеги и родственники Смирнова.

Журналист долгое время болел. Дата, время и место прощания и похорон Андрея Смирнова пока неизвестны.

Напомним, что 18 марта в возрасте 39 лет скончался тележурналист, ведущий ТК «Эфир» Алексей Кулешов. По предварительной информации, он умер от пневмонии. Прощание с Алексеем Кулешовым состоялось 20 марта.

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