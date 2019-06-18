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В Ульяновске в многоквартирном доме семь человек отравились угарным газом

07:22, 18.06.2019
В Ульяновске в многоквартирном доме семь человек отравились угарным газом
Фото: realnoevremya.ru

В жилом многоквартирном доме в Ульяновске произошло отравление людей угарным газом.

Инцидент случился в здании на улице Менделеева в Заволжском районе поздно вечером в понедельник, 17 июня. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправность газовой колонки в строении.

В результате семь человек отравились угарным газом, пишет «РИА Новости».

В настоящее время точные причины происшествия уточняются.

Напомним, ранее Следком возбудил уголовное дело по факту отравления газом четырех детей с родителями в Казани.

Происшествия
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