Из села в Пензенской области уехали все цыгане после конфликта с местными жителями

Все цыгане, которые проживали в Чемодановке Пензенской области, покинули село после конфликта с местными жителями.

Как сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черемушкина, Чемодановку покинули около 650 человек.

Он отметила, что людей из села принудительно никто не вывозил.



«В общей сложности там (в двух селах) 90 пустых домов осталось», — цитирует Черемушкину «Интерфакс».

Конфликт произошел 14 июня. Местные жители заявляли, что он завязался после того, как цыгане начали приставать к сельчанам. В МВД драку назвали «бытовым конфликтом». В результате погиб один человек, несколько находятся в больнице.

Ранее стало известно, что число задержанных по делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области увеличилось до 28.