В Египте создали комиссию для определения точной причины смерти экс-президента Мухаммеда Мурси

Генеральная прокуратура Египта создала судебно-медицинскую комиссию для определения причины смерти экс-президента страны Мухаммеда Мурси.

После подготовки патологоанатомического заключения будет принято решение о захоронении Мурси, пишет ТАСС со ссылкой на Al Hadath.



Глава прокуратуры Набиль Садек пояснил, что «Мурси на суде выступал минут пять, после этого ему стало плохо, он потерял сознание за решеткой на скамье подсудимых, заседание прервали, в больницу его доставили уже мертвым». Видимых повреждений найдено не было.

Ранее сообщалось, что умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси во время заседания суда. Он попросил у судьи дать ему слово, затем он упал в обморок и скончался.

Мухаммед Мурси Иса Аль-Аййат родился 20 августа 1951 года. Пятый президент Египта с 30 июня 2012 года по 3 июля 2013 года.