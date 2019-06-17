СМИ: скончался бывший президент Египта Мухаммед Мурси

Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.

Как сообщает Extra News, он скончался во время заседания суда. Мурси попросил у судьи дать ему слово, затем он упал в обморок и скончался.

Мухаммед Мурси Иса Аль-Аййат родился 20 августа 1951 года. Пятый президент Египта с 30 июня 2012 года по 3 июля 2013 года.

21 апреля 2015 года Уголовный суд Каира приговорил Мурси и еще 12 лидеров «Братьев-мусульман» к 20 годам тюрьмы строгого режима по делу о трагических событиях у президентского дворца «Аль-Иттихадия» в египетской столице в конце 2012 года. Помимо этого, экс-президент проходит главным фигурантом еще по двум другим уголовным делам — о государственной измене и шпионаже в пользу иностранного государства.

