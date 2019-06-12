В Киеве предлагают создать частную компанию для поставки на Украину российского газа

Представитель президента Украины в кабмине Андрей Герус предложил заключить договор с «Газпромом» через собственную компанию и поставлять газ на Украину, сообщил он в эфире телеканала "112 Украина».

Со слов Геруса, сейчас на Украине работают 800 трейдеров, десятки из которых импортируют газ.

Напомним, в России с 1 июля 2019 года стоимость газа для населения и промышленности вырастет на 1,4% в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС) от 13 мая.

