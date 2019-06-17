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Fitch ухудшило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%

16:48, 17.06.2019
Fitch ухудшило прогноз роста ВВП России на 2019 год до 1,2%
Фото: wikimedia.org / Michael Rivera

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило оценку роста российской экономики на 2019 год с 1,5% до 1,2%. Такие цифры приводятся в июньском докладе Global Economic Outlook (GEO).

Отмечается, что оценка роста ВВП России была снижена из-за резкого замедления роста в первом квартале 2019 года. По предварительным данным, в январе — марте экономика выросла на 0,5% в годовом выражении.

При этом агентство сохранило прогнозы роста ВВП России на 2020 и 2021 годы на уровне 1,9%, следует из доклада Fitch.

Ранее Банк России понизил прогноз роста ВВП России в 2019 году с 1,2—1,7% до 1,0—1,5%.

АналитикаЭкономика
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