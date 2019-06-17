Средний размер ипотеки в Нижегородской области вырос на 11%, до 1,9 млн рублей

По данным за I квартал 2019 года средний размер ипотечного кредита в Нижегородской области составил 1,95 млн рублей. По сравнению с январем — мартом 2018-го этот показатель вырос на 11,5%.

В среднем по России размер ипотеки достиг 2,38 млн рублей, подскочив на 17,3%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший размер среднего займа зафиксирован в Москве (4,68 млн руб., +8,9%), Московской области (3,52 млн руб., +9,3%) и Ямало-Ненецком автономном округе (2,96 млн руб., +8,6%).

Напомним, что в Татарстане средний размер ипотеки достиг 2,04 млн рублей. Республика стала одним из лидеров по темпам роста кредита, за год он подскочил на 27,3%.